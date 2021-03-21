أرامكو تبقي على التوزيعات عند 75 مليار دولار رغم تراجع الأرباح بـ 44%

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم الأحد أنها حققت خلال عام 2020 صافي دخل بلغ 184 مليار ريال (49 مليار دولار)، بتراجع بنسبة 44% عن عام 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أن نتائجها برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة، حيث تأثرت إيرادات القطاع بالانخفاض الشديد في أسعار النفط وتراجع مبيعاته.

كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال (75 مليار دولار) عن عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن توزيعات أرامكو مصدر مهم للنقد الذي تحتاجه الحكومة السعودية، التي اتسع عجز ميزانيتها العام الماضي من جراء تداعيات جائحة كورونا على أسواق الطاقة.

ولجأت الشركة خلال العام الماضي إلى أسواق الدين لتمويل التزام سابق بتوزيعات أرباح بقيمة 75 مليار دولار.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فقد جاء صافي دخل الشركة أعلى بقليل من توقعات المحلليين، ولكنه بأقل بـ 44% عن العام السابق.

وتتوقع أرامكو أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي هذا العام 35 مليار دولار، مقابل برناج استرشادي سابق تضمن توقعات بنفقات رأسمالية بـ 45 مليار دولار. وهو ما يعني استمرار الحذر بشأن التوقعات لأسواق النفط، رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 25% منذ نهاية ديسمبر إلى نحو 65 دولارا للبرميل.