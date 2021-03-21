قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

ففي قرية الطور بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما، كما اعتقلت 4 شبان بينهم شقيقان من بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم، فيما اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" مواطنين اثنين من مخيم جنين بشمال الضفة الغربية أثناء تواجدهما قرب بلدة يعبد.

واقتحمت قوات الاحتلال الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية، وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم أن القوات اقتحمت الموقع الأثري برفقة عدة مركبات مدنية، وانتشرت في أرجاء الموقع وأغلقته أمام المواطنين.

وفي جنوب شرق قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة رفح، واستهدفت مراكب الصيادين في البحر المتوسط قبالة مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال المتمركزة بالآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق رفح، قامت بإطلاق النار على مجموعة من المزارعين وهم يقومون بزراعة أراضيهم، ما اضطرهم إلى تركها والعودة إلى بيوتهم.

كما فتحت قوات الاحتلال النار وخراطيم المياه على مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ مدينة دير البلح، ما ألحق أضرارا في أحد مراكب الصيادين.

وعلى سياق آخر، ذكر تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن مواطنا فلسطينيا يقيم في حي المدارس ببلدة العيسوية بالقدس المحتلة، ويدعى رجائي طلال عطية، قام بهدم منزله ذاتيا، وذلك بضغط من سلطات الاحتلال، التي كانت قد سلمته قرارا بهدمه، وهددته في حال عدم التنفيذ بأنها ستقوم بذلك وتغرمه تكاليف الهدم.

وعلى صعيد الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين - في بيان صحفي - إصابة الأسير أمير السباتين بفيروس كورونا،

وأشارت إلى أن هذا الأسير اعتقل حديثا ويقبع بمركز توقيف "عتصيون"، وجرى نقله إلى عزل سجن "الرملة"، بعد إصابته بكورونا.

وبعد تسجيل إصابة المعتقل السباتين بفيروس كورونا، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بالفيروس، منذ بداية انتشاره، إلى نحو 368 أسيرا، يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف إسرائيلية.