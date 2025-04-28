قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن «التوجه إلى محكمة العدل الدولية يأتي في إطار توفير الحقوق للشعب الفلسطيني».

جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، على هامش جلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأراضي الفلسطينية، والتي انطلقت صباح اليوم الاثنين.

وأضاف منصور: «نؤسس على رحلتنا مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة والعدل الدولية، لضمان حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حق السيادة وتقرير المصير».

وأكد حرص فلسطين على التواصل إلى حل للقضية، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة.

وأعرب عن امتنانه للمتظاهرين بمختلف أنحاء العالم، والدول التي تساند فلسطين في الأمم المتحدة وتطالب بتنفيذ القانون الدولي، ومحاسبة المجرمين المسئولين عن المعاناة والإبادة.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.