إنزاجي: السقوط الثلاثي مؤلم ولكننا سنواجه برشلونة دون خوف

عبر سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، عن أسفه للنتائج السلبية التي تعرض لها فريقه في الآونة الأخيرة بعد ثلاث هزائم متتالية، مما أدى إلى خسارة صدارة الدوري الإيطالي وخروجه من نهائي كأس إيطاليا.

كما أضاف تعادل الفريق 2-2 مع بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى قائمة النتائج المخيبة.

ومع استعداد الفريق لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة يوم الأربعاء في ملعب "استادي أوليمبيك لويز كومباني" في مدينة برشلونة، سيغيب عن الفريق عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات، مثل بنجامين بافارد و ماركوس تورام.

وقال إنزاجي: "الخيبات الثلاث تؤلمنا، لأن الفريق حاول لعب المباريات بعزيمة كبيرة وجماهيرنا شاهدت ذلك واستمتعنا بدعمها. نحن غير معتادين على هذه الهزائم، يجب أن ننظر إلى أنفسنا ونستعيد طاقتنا البدنية والعقلية".

رغم هذه الظروف الصعبة، أكد المدرب الإيطالي أنه يثق في قدرة فريقه على تقديم أفضل أداء أمام برشلونة.

وأضاف: "سنذهب إلى برشلونة ونحن نحترمهم، ولكن ليس لدينا خوف. نحتاج لاستعادة طاقتنا لأن المباريات القادمة مهمة للغاية. قد تساعدنا فوز واحد في هذا التحدي، ولكن يجب أن نجد القوة داخل أنفسنا".

سعى إنتر للعودة إلى مسار الانتصارات والعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم قوة برشلونة، عازمًا على مواجهة التحدي بروح قتالية وعدم الاستسلام.