 السودان.. حمدوك يوجه بضرورة الإسراع في إيجاد حلول فورية لقطاع الكهرباء - بوابة الشروق
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السودان.. حمدوك يوجه بضرورة الإسراع في إيجاد حلول فورية لقطاع الكهرباء

رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك
رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 21 مارس 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الأحد 21 مارس 2021 - 9:58 م

‏وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، بضرورة الإسراع في إيجاد حلول إسعافية وفورية لقطاع الكهرباء، وذلك بعد يوم من تصريحات لوزير الطاقة السودانية بتأثير سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء.

وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء السوداني على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، جاء ذلك لدى لقاء حمدوك، اليوم، بمكتبه بوزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد حسن، وذلك بحضور وزير شئون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

‏وناقش اللقاء المشاكل والعقبات التي تواجه وزارة الطاقة والنفط بصورة عامة، خاصةً في قطاع الكهرباء واطمأن اللقاء على الترتيبات الأخيرة التي وضعتها الوزارة لتحسين الأداء في قطاع الكهرباء وزيادة الإنتاج الكهربائي.

يذكر أن وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد حسن، قال أمس في مؤتمر صحفي، إن عدم التوصل لاتفاق واضح بشأن تشغيل سد النهضة، أحد أسباب التأثير على توليد الكهرباء في السودان.

وأضاف حسن، أن «الدولة السودانية قررت اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة»، منوهًا إلى أن «الأمر أدى إلى ضغط زائد على التوليد المائي، ما أثر على ضبط الكهرباء».

https://twitter.com/SudanPMO/status/1373718488590790657?s=19

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