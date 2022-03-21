نائب محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية عيد الأم بمركز ذوي الهمم بالخارجة

شهدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، احتفالية مركز دكتور حسن حلمي الحكومي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة التي نظمتها بمناسبة عيد الأم، بحضور محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ومسئولي المركز.

وأكدت "مجدي" تهنئة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لجميع الحضور بمناسبة عيد الأم، وقدمت التهنئة لكل أم مكافحة وكل من يقدم تضحيات مخلصة من أفراد الأسرة وخاصة أسر ذوي الهمم، مشيرة إلى الجهد المبذول من كافة العاملين بالمركز والنتائج المشرفة التي حققتها الوحدات المختلفة في تطور الحالات المترددة على المركز خلال فترة وجيزة.

وأشارت إلى البدء في إجراءات إنشاء فرع آخر للمركز بمركز الداخلة لتيسير الخدمات لذوي الهمم بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، وذلك بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي.