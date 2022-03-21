البطريرك الماروني وشيخ الأزهر يبحثان سبل تكريس المحبة والسلام والعيش المشترك

التقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة في الدراسة.

تناول اللقاء العلاقات الأخوية والتعايش المسيحي الإسلامي، ودور الكنيسة المارونية والكاثوليكية والأزهر في سبل تكريس المحبة والسلام والعيش المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات المصرية واللبنانية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبنان، ووثيقة الأخوة الإنسانية، وتاريخ العلاقات المميزة بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف.

رافق البطريرك في زيارته وفد رفيع يتقدمه المطران جورج شيحان رئيس أساقفة ابرشية ألقاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، وعلي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، ونبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، ونبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية.

وكان قد استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأول، الكاردينال ماربطرس الراعي، بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة، وذلك بحضور السفير علي الحلبي، سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالكاردينال ماربطرس في بلده الثاني مصر، مؤكدا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مثمناً الدور البناء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره.

من جهته، أعرب الكاردينال ماربطرس عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، التي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كل المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

ووصل مساء الجمعة الماضي، إلى دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، في زيارة للقاهرة تستغرق 5 أيام.