بايدن يجتمع مع مسؤولين بقطاع النفط الأمريكي لبحث أزمة الطاقة

أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يجتمع اليوم الاثنين، مع مسؤولين في قطاع النفط الأمريكي لبحث أزمة الطاقة.

جاء ذلك في وقت حذّرت فيه روسيا من أن أسعار النفط عالميًّا ربما تتجاوز 300 دولار للبرميل وقد يصل إلى 500 دولار إذا حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي.

ونقلت تقارير إعلامية عن الحكومة الروسية، قولها إنّ قطاعها النفطي بدأ بإعادة توجيه إمدادات النفط من الغرب إلى الشرق.

وأكدت أنه رغم ضغط العقوبات الأروبية والأمريكية يتواصل إنتاج الغاز والنفط في روسيا على نحو كامل، ذاكرة أن تأثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف استيراد النفط الروسي ضئيل على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، إن أي مقاطعة تفرضها أوروبا على النفط الروسي ستؤثر بعمق على الأسواق العالمية.