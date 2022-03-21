البيئة: دور المرأة المصرية أساسي في دفع عجلة التنمية والحفاظ على كيان المجتمع

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن السيدة المصرية خلال رحلتها الداعمة دائما للمجتمع والتنمية، ونجاحها في الوصول لأعلى المناصب في العديد من المجالات، لم يقف عائقا ابدا دون رعايتها لأسرتها والاهتمام بتربية نشء وأجيال قادرة على تحمل المسئولية ومواجهة الصعاب والعمل على رفع شأن الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال الحفل الذى أقامه المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى للأحتفال بعيد الأم، وقد تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كنموذج للأم المثالية من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية .

وأشارت فؤاد، إلى دور المرأة المصرية في دفع عجلة التنمية سواء من خلال مشاركتها في مجالات العمل المختلفة ودعم المجتمع، والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية باعتباره أحد أهداف التنمية، يقع حمل كبير منه على عاتق المرأة من خلال تعليم وتدريب المجتمع وتبني السلوكيات البيئية الإيجابية.