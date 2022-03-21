جامعة الإسكندرية تنفي منع دخول الطالبات غير المحجبات الحرم الجامعي

أثار بيان تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " منع دخول الطالبات غير المحجبات لحرم كليتي الآداب والتربية بجامعة الإسكندرية، وتوقيع الجزاء عليها في حالة مخالفة القرار.



وأكد الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية عدم صحة البيان، وأنه عارٍ تماما من الصحة ولا يوجد بالكلية لجنة بالاسم المذكور من الأساس، ولم تتخذ الكلية أية قرارات بهذا الشأن.



وأضاف الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب، أن الصفحة التي نشرت البيان غير رسمية والكلية أو الجامعة ليست مسئولة عن ما تنشره، كما أن لكل كلية من كليات الجامعة صفحة رسمية ينشر من خلالها أهم القرارات التي يتم اتخاذها لإعلانها للطلاب ولكن هذا القرار لم يصدر عن الكلية.