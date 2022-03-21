الإمارات واليابان تبحثان أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، أهمية تعزيز الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات اليوم الاثنين، بحث الجانبان مساء أمس في أبوظبي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها التطورات في أوكرانيا، كما ناقش الطرفان جهود تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية في ظل تداعيات هذه الأزمة.

واستعرض الوزيران مشاركة اليابان في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في استكشاف آفاق واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.

وتناول الجانبان أيضا استعدادات مدينة أوساكا اليابانية لاستضافة النسخة المقبلة من إكسبو العالمي والتي من المقرر أن تقام فعالياتها خلال الفترة من 13 أبريل إلى 13 أكتوبر 2025 على جزيرة يومشيما، حيث يقام الحدث للمرة الثالثة في مدينة أوساكا بعد استضافته في دورتين سابقتين عامي 1970 و1990.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات واليابان والحرص على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيدا بالمشاركة المتميزة لليابان في إكسبو 2020 دبي.

من جانبه أكد وزير خارجية اليابان حرص بلاده على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مختلف المجالات .