إسبانيا والأردن والعراق يحصدون جوائز مهرجان مسرح الجنوب بالأقصر

حصدت إسبانيا والأردن والعراق نصيب الأسد من جوائز الدروة السادسة للمهرجان الدولي لمسرح شباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري، والتي اختتمت فعالياتها مساء أمس الأحد بالأقصر، والذي أقيم برعاية وزارة الثقافة ومؤسسة مصر الخير وجامعة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة ومؤسسة حراء ودار حابي للنشر والتوزيع.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سيد الأمام والناقد الفني محمد بهجت، والمخرج الدكتور مهند العميدي جوائز الدورة السادسة، وفاز بجائزة أفضل عمل العرض الإسباني "مهرجون" إخراج تونى كاسلا، وفي المركز الثاني العرض الأردني "قطار الباقورة" تأليف وإخراج إياد الريموني، وبالمركز الثالث العرض العراقي "جندر مان" تأليف وإخراج دكتور أنس راهي.

وحصل على جائزة الإخراج الأول المخرج الإسباني توني كاسلا عن عرض "المهرجون"، وفي المركز الثاني المخرج الأردني إياد الريموني عن "عرض قطار الباقورة"، وبالمركز الثالث د. انس راهي عن العرض العراقي "جندر مان".

وذهبت جائزة السينوغرافيا لميس الزعبي عن العرض الأردني "تراتيل ثورة نساء"، ود. أنس راهي عن العرض العراقي "جندرمان"، وإياد الريموني عن العرض الأردني "قطار الباقورة".

وحصد جائزة أفضل نص موسى البلوشي عن "العريش" من سلطنة عمان، وإياد الريموني عن "قطار الباقورة" من الأردن.

وذهبت جائزة افضل ممثل للفنان الأردني مثنى الزبيدي عن دورة في عرض "قطار الباقورة"، وفي المركز الثاني العراقي أحمد كريم عن دورة في عرض "جندر مان"، وجاء بالمركز الثالث نور الدين مازن عن دورة بنفس العرض.

وحصلت الإسبانية اليزابيث كويفيدو على جائزة افضل ممثلة عن دورها في عرض "مهرجون"، واقتسم المركز الثاني بين الأردنية ميس الزعبي عن دورها في عرض "قطار الباقورة"، والإسبانية أريادنا دي فيلار عن دورها في عرض "مهرجون"، كما اقتسم المركز الثالث بين الأردنية شفاء الجراح عن دورها في عرض "تراتيل ثورة نساء"، والمصرية رشا جميل عن دورها في عرض "موسم الهجرة الى الشمال".

وأوصت لجنة التحكيم بمنح شهادات تقدير خاصة لكل من المطربة مريم محمد عن غنائها في عرض "فستان فرح" ـ فرقة الهاية ـ مصر، والمطربة نجلاء فتحي عن غنائها في عرض "حسن ونعيمة" - فرقة الكنك - مصر، والممثل علي الرياحي عن آدائه وغنائه في عرض "العريش"- سلطنة عمان، والممثل كابل شرما عن جهوده في عرض "داكن" – نيبال، والممثل عيسى الصبحي عن دورة في عرض "العريش" – سلطنة عمان.

كما تم منح شهادة تقديرية للشاعر بكري عبد الحميد عن إشعاره في عرض "حسن و نعيمة"، وإشادة وشهادة خاصة لتناغم الأداء الجماعي بالعرض العماني "العريش".

على صعيد آخر وجهت جوائز دعم الإنتاج وقيمة كل منها 10 آلاف جنيه مقدمة من مؤسسة مصر الخير، وتوجه لإنتاج عروض جديدة لفرق الهاية المستقلة، والتي قدمت عرض "فستان فرح"، والكرنك المسرحية الحرة وعرضت "حسن ونعيمة"، والجنوبي المسرحية الحرة وعرضت "موسم الهجرة إلى الشمال".

وأوصت لجنة التحكيم بضرورة طرح النصوص الفائزة في مسابقة التأليف في كل دورة من دورات المهرجان للتسابق بين الفرق لإنتاجها خلال الدورات التالية و ذلك لربط المسابقتين في سياق واحد تحت العنوان الخاص بالمهرجان نفسه، وإقامة ندوة علمية وحلقة نقاشية حول القضايا المتعلقة بمفهوم التراث واستخدامه في العرض المسرحي.

وكان حفل ختام الدورة السادسة من المهرجان قد تضمن عرضا لفرقة بنات التحطيب التابعة لجمعية تنمية الصعيد، واستعراض بعنوان "لسه الأحلام"، تأليف وألحان محمد مصطفى، وغناء دعاء رجب وشيماء النوبي، ومشاركة فرقة الفنون الشعبية بالأقصر.

وشهد الحفل تكريم الفرق المشاركة في المهرجان وتكريم الرعاة، وكذلك تكريم المخرج خالد جلال والذى سبق وأصدرت إدارة المهرجان كتاب خاصا له كتبه الناقد المسرحي باسم صادق.