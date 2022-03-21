الكويت تحظر جمع التبرعات في رمضان بالمجمعات التجارية والساحات العامة

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية أحمد العنزي اليوم الاثنين، حظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال خلال شهر رمضان بالمجمعات التجارية، والساحات العامة إلا بعد الحصول على موافقة.

وشدد العنزي في تصريح صحفي اليوم، على ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة لها حسب الجدول الزمني الـذي يـتم وضـعـه مـن قـبـل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي يتم تعميمه على الجمعيات الخيرية.

وقال إنه "سيحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكافة أشكالها سواء بالمقرات أو الأماكن العامة وغير ذلك من الأماكن"، مشددا على ضرورة الالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة عبر الأونلاين، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية، وأجهزة الجمع الإلكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصال.

وأكد العنزي على ضرورة التزام الجمعيات باستخدام الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية فقط والمعتمدة من قبل الوزارة وإصدار البطاقة التعريفية لمندوبيها وإبراز الهوية الشخصية لفريق وزارة الشؤون وكتابة تاريخ التبرع، واسم المتبرع، وكل البيانات بوضوح.

وثمن العنزي دور الجمعيات الخيرية الكويتية وهو الدور الذي ساهم بإعطاء الكويت سمعة عالمية طيبة في الجانب الإنساني والخيري والإغاثي.