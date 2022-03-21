روسيا عن تسرب مادة الأمونيا السامة بمدينة سومي: حذرنا من استفزازات القوميين الأوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الروسية، معلقة على أنباء تسرب مادة الأمونيا السامة من مصنع كيماويات بمدينة سومي، إنها سبق أن حذرت سابقًا من تنفيذ ما أسمته استفزازًا مخططًا له من قبل من وصفتهم بـ"القوميين الأوكرانيين".

وصرّح اللواء إيجور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة "نوفوستي": "تسرب الأمونيا في مصنع سوميكيمبروم في سومي جاء تنفيذ استفزاز مخطط له من قبل القوميين الأوكرانيين ليلا، والذي حذرت منه وزارة الدفاع الروسية رسميا قبل أيام قليلة".

وأضاف: "بحسب رئيس إدارة سومي الإقليمية، حدث تسرب للأمونيا في مصنع سوميكيمبروم، ولا يوجد أي تهديد لسكان سومي لان الكتل الجوية (السحب الهوائية) كانت تتحرك بعكس اتجاه المدينة ".

وتابع: "في 19 مارس (الجاري)، حذرت وزارة الدفاع الروسية رسميا من تعدين هذا المشروع من قبل القوميين الأوكرانيين من أجل ارتكاب استفزاز بهدف اتهام روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأكمل: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن القوات المسلحة الروسية لم تخطط ولا تقوم بأي ضربات ضد المنشآت الأوكرانية لتخزين أو إنتاج مواد سامة.. النظام القومي في كييف مسؤول بشكل مباشر عن أي حوادث محتملة مع مرافق تخزين المواد السامة في أوكرانيا".

وخلّفت الحرب الروسية الأوكرانية التي اقتربت من شهرها الأول، فرار 10 ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا وفق إحصاء أعلنه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي.

ويتوجه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، إلى بولندا يوم الجمعة لمناقشة الاستجابة الدولية للوضع في أوكرانيا، بحسب بيان من البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن رحلة بايدن إلى بولندا ستعقب اجتماعه في بروكسل الخميس مع حلفاء الناتو وزعماء مجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا.