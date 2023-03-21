دويل: سأساند شيفيلد يونايتد أمام فريقي الأصلي مانشستر سيتي

قال تومي دويل لاعب وسط شيفيلد يونايتد، إنه سيتواجد في ملعب ويمبلي لتشجيع زملائه رغم ضياع حلمه الشخصي باللعب في هذا الاستاد.

وقاد دويل فريقه شيفيلد للتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي بتسجيله هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع خلال الفوز على بلاكبيرن روفرز 3 /2 في دور الثمانية.

وتحدث دويل المعار من مانشستر سيتي في وقت سابق عن تطلعه للسير على نهج جديه مايكل دويل وجلين باردو، باللعب على استاد ويمبلي، بعد أن شاهد تسجيلات لهما، وبدا أن حلمه في طريقه للتحقق بعد هدفه القاتل، لكنه بعد ساعة واحدة من المباراة، أسفرت القرعة عن وقوع شيفيلد في مواجهة مانشستر سيتي في المربع الذهبي لكأس الاتحاد، مما سيحرمه وزميله جيمس مكاتي المعار هو الأخر من سيتي، من خوض المباراة بموجب بنود عقد الإعارة.

وقال دويل: "طالما تواجد الأولاد هناك، لا أريد التفكير في نفسي الآن، لقد تحقق الأمر وسأتواجد هناك لتشجيع الأولاد".

وسبق لدويل الانضمام لقائمة مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي في كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي، كما شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع النادي الذي يتواجد معه منذ طفولته.

وأشار دويل: "لقد تواجدت في بعض المواقف الاستثنائية في دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز، كانت جميعها استثنائية وهي جميعا منعطفات للتعلم من أفضل اللاعبين".

وختم بالقول: "أحب التواجد هنا في الوقت الراهن وسعيد بقدرتي على رد الدين للجماهير مثلما عاملوني بشكل جيد بهدف الوصول إلى ملعب ويمبلي".