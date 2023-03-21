مانشيني يدافع عن قرار استدعاء ريتيجوي

دافع روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن قرار استدعاء ماتيو ريتيجوي، المولود في الأرجنتين، لتعزيز القدرات الهجومية للأزوري.

وقرر مانشيني استدعاء ريتيجوي لاعب المنتخب الأرجنتيني للشباب تحت 19 و20 عاما سابقا، في مستهل مشوار فريقه في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ولم يتوقع مانشيني قبول ريتيجوي،المعار من بوكا جونيورز إلى تيجري، دعوة الانضمام لمنتخب إيطاليا. لكن ريتيجوي الذي ولدت جدته في إيطاليا، انضم في النهاية لقائمة منتخب إيطاليا لمواجهة إنجلترا يوم الخميس المقبل على استاد دييجو أرماندو مارادونا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات القارية.

وقال مانشيني في تصريحات تليفزيونية: "لقد تابعناه لبعض الوقت، لديه إمكانات وهو لاعب شاب، لم نتوقع موافقته، لقد ترددنا بعض الشيء لكنه وافق على الفور، نأمل أن يكون عنصرا مهما، إنه لاعب صغير ولديه مستقبل مشرق".

وأضاف: "قبل أعوام قلت إن اللاعبين المولودين في إيطاليا ينبغي أن يلعبوا لصالح المنتخب الوطني، لكن هذه المشكلة لم تكن موجودة والعالم تغير".

وأوضح "كل المنتخبات الوطنية الأوروبية لديها لاعبين مجنسين من دول أخرى، لدينا لاعبون انتقلوا للعب في المنتخبات الوطنية لدول أخرى".

وأشار "ونحن نفعل نفس الشيء، من غير المجدي الحديث، في إيطاليا هناك خيارات قليلة، نحن في وضعية أسوأ من جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا". وأكد "في إيطاليا لم يعد أحد يلعب في الشارع الآن، كنا نلعب ثلاث أو أربع ساعات في الشارع ثم نتوجه إلى التدريب، هذا لم يعد قائما".

وختم مانشيني بالقول: "ليس من قبيل المصادفة أن اللاعبين المولودين في تلك الدول، مثل أوروجواي أو الأرجنتين أو البرازيل، يلعبون كثيرا في الشارع".