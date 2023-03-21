استخراج ثالث ضحية لغرق فلوكة النيل بأسوان

نجحت الضفادع البشرية بأسوان، مساء اليوم الثلاثاء، في انتشال ضحية غرق فلوكة بمياه نهر النيل عند مرسى أبوهور بمركز نصر النوبة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى عبد الرحمن فتحي 30 سنة.

فيما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن 3 جثث لا يزالون بالمياه وهم: "أشرف فتحي الزاكي 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب".

وتعرضت فلوكة للغرق في مياه النيل أمام مرسى أبو هور بنصر النوبة، منذ 15 يوما، وعلى متنها 6 أشخاص.

ونجحت جهود الضفادع البشرية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، من انتشال جثتين ضمن الضحايا الـ6 الذين تعرضوا للغرق وهما "نعمان عبدالرحمن فتحي، عمره 3 سنوات، وانتشال الجثة الثانية لمحمد عبدالقادر غلاب، يبلغ من العمر 36 سنة".