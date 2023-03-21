زيلينسكي: اقترحنا انضمام الصين لصيغة السلام الأوكرانية وننتظر الرد

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن كييف اقترحت على الصين أن تنضم إلى صيغة سلام أوكرانية لإنهاء الحرب، لكن بلاده لا تزال تنتظر إجابة.

جاء تصريحه خلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحسب وكالة رويترز.

واقترحت بكين خطة سلام من 12 نقطة، لكن كييف تصر على انسحاب كامل للقوات الروسية وروجت لخطتها الخاصة في الأشهر الأخيرة.

وتسعى الصين للعب دور وسيط في النزاع في أوكرانيا. وفي نهاية فبراير نشرت بكين وثيقة من 12 نقطة تدعو خصوصا موسكو وكييف إلى "وقف الأعمال العدائية" وإجراء محادثات سلام.