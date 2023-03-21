فوز الجناح المصري المشارك في معرض «هوليداي ورلد» بجائزة أفضل تصميم

فاز الجناح المصري المشارك في فعاليات الدورة 31 لمعرض هوليداي ورلد، بجائزة أفضل تصميم، حيث يقام المعرض بالعاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 17 وحتى 19 مارس الجاري.

وكانت شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هذا العام، في فعاليات هذا المعرض بجناح يأخذ تصميمه شكل معبد فرعوني باللون الأبيض، يتضمن شاشات ضوئية وعرض كبيرة، تعرض عدد من الصور والأفلام، تبرز المقومات السياحية المختلفة للمقاصد السياحية المصرية والمنتجات السياحية المتنوعة، التي تتمتع بها كل مقصد، بالإضافة إلى أفلام قصيرة للحملات الترويجية المختلفة التى أطلقت مؤخرا بالأسواق المستهدفة.

وأوضح محمد عبد اللطيف عضو المكتب الفني بالهيئة والملحق السياحي السابق فى براغ، أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي فى ضوء خطتها لتنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحى المصرى من الأسواق السياحية التقليدية والواعدة.

وأردف عبداللطيف أن السوق السياحي التشيكي يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة والتى شهدت الحركة السياحية الوافدة منه تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت المقاصد السياحية بالبحر الأحمر من المقاصد المفضلة لدى السائح التشيكي لما تذخر به من مقومات جذب مختلفة، وما تتميز به من تنوع كبير في منتجاتها السياحية.

ولاقى الجناح المصري إشادة واستحسان الزائرين والمشاركين في المعرض، حيث توافدوا على الجناح المصري لالتقاط الصور التذكارية وللمشاركة فى العديد من المسابقات والأنشطة التفاعلية التى نظمت بالجناح، كما نشروا هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وشهد الجناح زيارة المؤثر والمدون التشيكي Adam Mach، والذى يتابعه على حسابه الشخصي الإنستجرام ما يقرب من 350 ألف متابع من محبي السفر، كما التقط صورة تذكارية له بالجناح المصري.

وخلال أيام المعرض، عقد عدة لقاءات مهنية مع كبار منظمى الرحلات بالسوق التشيكى لإطلاعهم على آخر مستجدات الحركة السياحية الوافدة من التشيك إلى مصر وبحث سبل تعزيز التعاون السياحي المشترك بهدف دفع مزيد من الحركة السياحة الوافدة للمقصد السياحى المصرى، كما تناولت اللقاءات الاستعدادات للموسم السياحي المقبل، واستهداف شرائح سائحين ذات إنفاق مرتفع من خلال تنظيم برامج سياحية خاصة بهم.

كما عقدت لقاءات إعلامية مع ممثلى بعض كبرى وسائل الإعلام التشيكية لإطلاعهم على ما يتميز به المقصد السياحى المصرى من مقومات سياحية وأثرية فريدة.

ويعد معرض هوليداي ورلد، من أهم المعارض الدولية التى تُقام بالتشيك وشرق ووسط أوروبا، حيث بلغ عدد العارضين به عام 2022 إلى 227 عارضا، يمثلون أكثر من 21 دولة، ويصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 18000 زائر.