يشهد معسكر منتخب مصر الأول، مساء اليوم الثلاثاء، اكتمال القوة الضاربة للفراعنة، بعد وصول جميع اللاعبين المحترفين على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وانطلق مران منتخب مصر أمس الإثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام منتخب مالاوي.

ويستضيف ستاد الدفاع الجوي، يوم 24 من شهر مارس الجاري، مباراة منتخب مصر ضد مالاوي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور مباراة المنتخب ضد مالاوي 20 ألف مشجع.

وتقام مباراة الجولة الرابعة من التصفيات بين المنتخبين في مالاوي يوم 28 من شهر مارس الجاري.

ومن المقرر أن ينضم اليوم صلاح لمعسكر المنتخب، ضمن قائمة اللاعبين المحترفين، بعد انضمام كل من طارق حامد وأحمد حجازي ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وشارك في مران المنتخب أمس الإثنين .. 15 لاعبًا هم محمد الشناوي محمد صبحي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد فتوح وهشام صلاح وطارق حامد ومروان عطية و أحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود حماده ومحمود كهربا و أحمد سيد زيزو وعمر مرموش و مصطفي محمد ، بالإضافة إلى محمد أحمد حارس المنتخب الأوليمبي لوجود حارسين فقط في المران نظرًا لعدم وصول لاعبي بيراميدز للمعسكر ،و انضمامهم لفندق المنتخب في التاسعة مساء اليوم بعد عودتهم من المغرب عقب مواجهة فريق الجيش الملكي في الكونفدرالية.

وشهد مران المنتخب حضور جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحازم إمام ومحمد بركات عضوى المجلس.