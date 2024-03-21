هالاند يكشف حجم إصابته في معسكر منتخب النرويج

قلل النجم النرويجي إيرلينج هالاند من المخاوف بشأن تعرضه لإصابة أثناء التدريب مع منتخب بلاده هذا الأسبوع، حيث كشف عن رسالة بعثها له الإسباني جوسيب جوارديولا، مدرب فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانضم هالاند لمنتخب النرويج، الذي يستعد للعب وديا ضد منتخبي جمهورية التشيك وسلوفاكيا، غدا الجمعة ويوم الثلاثاء القادم على الترتيب، خلال فترة روزنامة المباريات الدولية الحالية.

وأظهرت لقطات من الحصة التدريبية لمنتخب النرويج أول أمس الثلاثاء، معاناة هالاند من ألم واضح، قبل أن يكشف طبيب الفريق فيما بعد عدم وجود مشكلة فيما يتعلق بجاهزية مهاجم متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في العاصمة النرويجية أوسلو، قال هالاند إنه "يشعر بأنه على ما يرام".

وصرح باللغة الإنجليزية "لم أترك التدريب – لا أعرف من الذي كتب ذلك؟ لقد تدربت بشكل كامل وأشعر أنني بحالة جيدة وجاهز للعب".

ويأمل جوارديولا في عودة هالاند لمانشستر سيتي دون أن يصاب بأذى خلال تواجده مع المنتخب النرويجي، في ظل أجندة المباريات المتخمة التي تنتظر الفريق السماوي بعد فترة التوقف الدولي.

ويستعد سيتي لخوض مجموعة من المباريات ذات العيار الثقيل في الفترة المقبلة، في ظل سعيه لتكرار التتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس إنجلترا، دوري أبطال أوروبا)، التي حققها في الموسم الماضي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال، أحد منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في 31 آذار/مارس الحالي، في أول لقاء للفريق بعد انتهاء فترة التوقف الحالية.

وكان هالاند، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، غاب عن الملاعب قرابة شهرين هذا الموسم بسبب إصابة في القدم.

وأوضح هالاند في تصريحات ساخرة نقلتها صحيفة (في جي) النرويجية "الشيء الوحيد الذي قاله بيب لي هو أنه (إذا لم تكن على ما يرام عندما تعود، فسوف ألاحقك)".

وألمح هالاند إلى التحدي المتمثل في لعب العديد من المباريات للنادي والمنتخب في كل موسم، حيث تأتي فترة المباريات الدولية في آذار/مارس خلال وقت حرج في ظل اقتراب الموسم من النهاية.

وأوضح هالاند لصحيفة (في جي) "من الجميل أن ألعب من أجل بلادي . لكن مواجهة أرسنال في نهاية الأسبوع المقبل بعد اللعب ضد جمهورية التشيك أمر مختلف. أنا لن أكذب. هناك فرق كبير".

واختتم هالاند تصريحاته قائلا "ولكن ماذا تفعل؟ هناك أكبر عدد ممكن من اللقاءات في أجندة المباريات. ويبدو أن هذا هو الهدف".

يذكر أن منتخب النرويج أخفق في التأهل لكأس الأمم الأوروبية، التي تقام في ألمانيا خلال حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين.