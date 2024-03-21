العثور على جثة طفل في حالة تعفن بالمنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثر أهالي قرية «البرجاية» بمحافظة المنيا، على جثة طفل في حالة تعفن في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة طفل في حالة تعفن داخل احد منزل قرية «البرجاية »التابعة لمركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انه جثة لطفل يدعى «أحمد ح.» 13 عامًا، مقيم في قرية البرجاية.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبها، أمرت النيابة العامة بتشكيل فريق بحث من وحدة البحث الجنائي، للوقوف على أسباب الوفاةلإجراء الكشف الطبي عليها لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.