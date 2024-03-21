أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن روسيا والصين أبرمتا اتفاقاً مع الحوثيين في اليمن لضمان سلامة السفن، مشيرة إلى أن بكين وموسكو وعدتا بتقديم بعض "الدعم السياسي" للجماعة.

وذكرت "بلومبرج"، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثي أكدت لموسكو وبكين أن سفنهم يمكنها المرور بأمان عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي المقابل، وعدت كل من روسيا والصين بتقديم بعض "الدعم السياسي" للجماعة، وفقاً للوكالة، مشيرة إلى أن الطبيعة الدقيقة للمساعدة لم تذكر بالتفصيل، لكنها قد تتضمن دعمهم في المؤسسات الدولية، على سبيل المثال من خلال عرقلة القرارات التي تستهدف الحوثيين في مجلس الأمن الدولي.

وفي يناير الماضي، تبنى مجلس الأمن قراراً يدين هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت حينها.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن المفاوضات بين الدبلوماسيين الصينيين والروس والحوثيين يقال إنها جرت في سلطنة عمان.

وفي وقت سابق من العام الجاري، زار وفد للحوثيين موسكو من أجل عقد محادثات مع وزارة الخارجية الروسية. وناقش الطرفان إجراءات الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في غزة، الذي استشهد فيه عشرات آلاف الفلسطينيين.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات "درونز" سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبروا كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.