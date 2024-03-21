وزارة العمل: المشاركة في احتفالية ذكرى العاشر من رمضان بحضور المشايخ والعواقل بجنوب سيناء

شاركت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى الاحتفالية التى نظمتها ديوان عام المحافظة، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان، وعودة أرض سيناء الحبيبة إلى الوطن، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والأجهزة التنفيذية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب، والقيادات الدينية، وأسر العاملين، وذوي الهمم بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع السيناوي، ومشايخ وعواقل قبائل جنوب سيناء، وذلك بمركز تمكين المرأة بطور سيناء.

وتضمنت الفعاليات حفل إفطار جماعي، وأعقبه أمسية ثقافية للحضور، وحفل فني أحياه فرقة العربي للإنشاد الديني، وفرقة التلقائيين بطور سيناء، والتنوؤة، وسط بهجة وفرحة من أبناء المحافظة والأسر والأطفال، فى إطار جهود المديرية فى المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، فى تقريرها للوزارة، أن تلك المشاركة تأتي فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعريف بدور الوزارة والمديريات فى خدمة ودعم الشباب من خلال توفير مزيد من فرص العمل اللائقة خاصة ذوى الهمم، وكذلك فرص تدريب مهنى مجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وشارك في الحفل من المديرية السيد أبو العنين مدير مركز المعلومات ومحمد عبدالعزيز مدير إدارة الشئون القانونية ومحمد الزغبي مدير مركز التدريب المهني وعلي حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ومحمد الغريب مدير إدارة الموارد البشرية.