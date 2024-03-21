إستونيا تتعهد بتقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا

تعهد وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال زيارة لكييف.

وقال بيفكور لنظيره الأوكراني رستم عمروف، في بيان، إن إستونيا سوف تدعم الجيش الأوكراني بأسلحة ومعدات بقيمة 20 مليون يورو "21.8 مليون دولار" في حربها مع روسيا.

وسوف تشمل حزمة المساعدات أسلحة مضادة للدبابات ومتفجرات وأنواع مختلفة من الذخيرة الخاصة بالمدفعية والأسلحة ذات العيار الأصغر ومعدات القناصة وأقنعة الغاز.

وأكد بيفكور في البيان "النظرة العامة التي قدمها لنا وزير الدفاع عمروف بشأن الوضع في أرض المعركة أكد أن هذه الحزمة مهمة للغاية".

وتابع أنه مع اقتراب الصيف، تحتاج أوكرانيا في الأساس للذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي، وكذلك قطع الغيار ومعدات الحرب الإلكترونية.