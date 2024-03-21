أثار الناقد الفني طارق الشناوي، الجدل مجددا رأيه حول الفنان خالد النبوي، مؤكدا أنه «ليس فنانًا عالميًا ولا نجم ‏شباك».‏

وانتقد خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم» مساء الأربعاء، تصريحات الفنان خالد النبوي التي اعتبر فيها نفسه ‏‏«فنانًا عالميًا»، موضحا أن «النبوي» ممثلا جيدا لكنه لا يمتلك صفتين أساسيتين العالمية ونجم الشباك‎.‎

وقال: «خالد النبوي ممثل بالتأكيد، لكن فيه صفتان لا يمتلكهما فهو ليس فنانا عالميا وبيصدر للناس أنه فنان عالمي، ‏والصحافة يجب أن تعرف يعني إيه عالمي، وده خطأ لا ينطبق عليه كلمة عالمية، الصفة الثانية هي أنه ليس نجما ‏للشباك، ولا لديه شباك في تذاكر السينما المصرية».‏

وأوضح أن العالمية لا تعني فقط المشاركة في أفلام عالمية على غرار مشاركة «النبوي» مع المخرج العالمي ريدلي ‏سكوت؛ بل أن يكون اسم الفنان هو من يسوق العمل الفني ضاربا مثالا بالفنان عمرو الشريف، موضحا أنه فنان عالمي ‏لأن اسمه له ثمن في السوق العالمية.‏‎ ‎

ورأى أن «النبوي» لا يملك صفة نجم الشباك حيث لم تحقق أفلامه إيرادات عالية، قائلا:«خالد على مستوى السينما ‏المصرية مفيش فيلم عمله حقق إيرادات؛ لأنه مش نجم شباك، هو بيقول أنا من حقي أقول على نفسي بطليموس أو مينا ‏موحد القطرين، في فرق بين أنك تسمي نفسك مينا وتقول أنا مينا الفرق كبير».‏

ورد «الشناوي» على سؤال حول أبرز السمات التي تمكن الفنان خالد النبوي من أن يصبح فنانا عالميا، قائلا:«عليه ‏أولا أنه يبطل يصدر كذبة أنه فنان عالمي، ودور الصحافة أن تكشف الأكاذيب، ورقم واحد هو أنه لم يكن فنانا عالميا، ‏لكن قدم بعض الأدوار في مملكة السماء حوالي 3 أو 4 مشاهد». ‏

وتابع:«الفنان غسان مسعود قدم بطولة فيلم صلاح الدين الأيوبي لكن عمره ما قال أنا فنان عالمي اللي قال خالد النبوي ‏علشان اشتغل مع المخرج ريدلي سكوت».‏