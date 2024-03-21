أثار الناقد الفني طارق الشناوي، الجدل مجددا رأيه حول الفنان خالد النبوي، مؤكدا أنه «ليس فنانًا عالميًا ولا نجم شباك».
وانتقد خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم» مساء الأربعاء، تصريحات الفنان خالد النبوي التي اعتبر فيها نفسه «فنانًا عالميًا»، موضحا أن «النبوي» ممثلا جيدا لكنه لا يمتلك صفتين أساسيتين العالمية ونجم الشباك.
وقال: «خالد النبوي ممثل بالتأكيد، لكن فيه صفتان لا يمتلكهما فهو ليس فنانا عالميا وبيصدر للناس أنه فنان عالمي، والصحافة يجب أن تعرف يعني إيه عالمي، وده خطأ لا ينطبق عليه كلمة عالمية، الصفة الثانية هي أنه ليس نجما للشباك، ولا لديه شباك في تذاكر السينما المصرية».
وأوضح أن العالمية لا تعني فقط المشاركة في أفلام عالمية على غرار مشاركة «النبوي» مع المخرج العالمي ريدلي سكوت؛ بل أن يكون اسم الفنان هو من يسوق العمل الفني ضاربا مثالا بالفنان عمرو الشريف، موضحا أنه فنان عالمي لأن اسمه له ثمن في السوق العالمية.
ورأى أن «النبوي» لا يملك صفة نجم الشباك حيث لم تحقق أفلامه إيرادات عالية، قائلا:«خالد على مستوى السينما المصرية مفيش فيلم عمله حقق إيرادات؛ لأنه مش نجم شباك، هو بيقول أنا من حقي أقول على نفسي بطليموس أو مينا موحد القطرين، في فرق بين أنك تسمي نفسك مينا وتقول أنا مينا الفرق كبير».
ورد «الشناوي» على سؤال حول أبرز السمات التي تمكن الفنان خالد النبوي من أن يصبح فنانا عالميا، قائلا:«عليه أولا أنه يبطل يصدر كذبة أنه فنان عالمي، ودور الصحافة أن تكشف الأكاذيب، ورقم واحد هو أنه لم يكن فنانا عالميا، لكن قدم بعض الأدوار في مملكة السماء حوالي 3 أو 4 مشاهد».
وتابع:«الفنان غسان مسعود قدم بطولة فيلم صلاح الدين الأيوبي لكن عمره ما قال أنا فنان عالمي اللي قال خالد النبوي علشان اشتغل مع المخرج ريدلي سكوت».