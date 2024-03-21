استشهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

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ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أمس وحتى صباح اليوم الخميس إلى 9.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب (18 عاما) من مخيم الأمعري فجر اليوم، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها جراء إصابته برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، بمخيم الأمعري.

وأضافت أن "مواطنين آخرين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي أم الشرايط في البيرة، أحدهما في الفخذ، والآخر في الخاصرة"، ووُصفت إصابتهما بـ "المستقرة".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني فرع بيت لحم، بأنه "تم إبلاغهم باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مستعمرة العازر، المقامة عنوة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وعدم السماح لطواقم الإسعاف من الاقتراب أو نقل جثمانه".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال نقلت جثمان الشهيد بسيارة إسعاف إسرائيلية، دون معرفة هويته بعد".

ووفق "المركز الفلسطيني للاعلام"، "استشهد أربعة شبان فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ مساء الأربعاء على مخيم نور شمس شرق طولكرم".

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر، أنها استلمت شهيدين جديدين صباح اليوم من المخيم ما يرفع حصيلة الشهداء إلى أربعة.

وذكرت أن الحصيلة النهائية لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس، أربعة شهداء منهم اثنان جراء القصف واثنان بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة شظايا قصف في الوجه.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت أمس أن طواقمها نقلت ثلاثة شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي، فيما أصيب مواطن رابع بجروح وصفت بالخطيرة جراء غارة بمسيرة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة.