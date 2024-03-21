الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المشرفة في يوم المرأة المصرية

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددا من النماذج المشرفة، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

ومن بين المكرمات: الدكتورة نادية إسكندر زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا، والدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأسواني، وزيرة التعاون الدولي سابقا، والأخت سميحة راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر، والدكتورة منى صالح حسنين الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، والدكتورة مايسة أنور المفتي، صاحبة فكرة المشروع القومي لمحو الأمية، والدكتورة تيسير توفيق أبو النصر، عميدة كلية الهندسة في جامعة أوتاوا بكندا سابقا، والدكتور ريهام عبدالله سلامة نصر، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والراهبة دميانة بالميلاد ماري، مديرة مدرسة المحبة الخاصة، والدكتورة إيمان صالح الدين المحلاو، مؤسسة ورئيسة قسم الهندسة الميكانكية في الجامعة البريطانية، الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي، صاحبة أول رسالة دكتوراة عن السينما المصرية.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، صباح اليوم الخميس، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتتضمن فعاليات الحفل تكريم الأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار دعم الرئيس السيسي وتقديره لدور المرأة المصرية في المجتمع.

وفي وقت سابق، هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريات بمناسبة عيد الأم والذي يوافق 21 مارس من كل عام.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس: «إلى الصديقة الرفيقة، والحكيمة، والسند الذي نتكئ عليه طوال حياتنا، إلى من تعطي بمشاعر متجردة من أي مصالح.. إلى كل أم.. وكل سيدة أصيلة.. كل عام وأنتِ بخير».