نيتومبو ناندي تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لناميبيا

أدت نيتومبو ناندي-ندايتواه اليمين الدستورية كأول رئيسة لناميبيا، فيما تستعد الدولة الواقعة بجنوب غرب أفريقيا لطفرة متوقعة في النفط والغاز.

وأدت الرئيسة - 72 عاما، اليمين الدستورية في قصر الرئاسة في العاصمة ويندهوك، اليوم الجمعة، بعد أن أجبرت الأمطار الغزيرة الحكومة على تغيير مكان انعقاد الجلسة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

ويأتي تنصيبها بعد ثلاثة أشهر من فوزها في الانتخابات التي مددت سيطرة حزب "منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا" على السلطة التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.

وتولت نيتومبو ناندي-ندايتواه، وهي سياسية مخضرمة العديد من المناصب الحكومية الرئيسية، بما في ذلك نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية.

ومن بين تحدياتها الرئيسية، سيكون التغلب على معدل بطالة بلغ 37% وضمان استفادة السكان على نطاق أوسع من الاكتشافات الهيدروكربونية الحديثة.