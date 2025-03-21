مندوب فلسطين بمجلس الأمن يطالب بتحرك دولي لوقف الاستيطان: حان وقت المساءلة

قال السفير رياض منصور، مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن هدف إسرائيل هو الحصول على أكبر قدر من الأراضي الفلسطينية دون وجود شعب فلسطيني عليها، وذلك من خلال تغيير الجغرافيا الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته أمام مجلس الأمن مساء الجمعة، بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط وفلسطين، أن إسرائيل تسعى للعودة إلى الاستعمار عن طريق التهجير القسري للفلسطينيين والاستيطان على أراضيهم والاستمرار في الاحتلال بدلًا من التراجع عنه.

وأكد أن إسرائيل تتوهم بقدرتها على تدمير الشعب الفلسطيني لمنع حقه في تقرير المصير واستقلال دولته، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية عازمة على استخدام الضربات الجوية ضد المناطق السكنية المكتظة، واستهداف المخيمات بالقتل الجماعي والنزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية بهدف استكمال الإرهاب وتخويف الفلسطينيين لتحقيق أهدافها.

وتساءل «ما الإجراءات التي يعتزم المجتمع الدولي اتخاذها للدفاع عن رؤيته وتطبيق القانون ووقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي يعتمد على عدم وجود استجابة دولية حاسمة ضد الاستيطان غير القانوني.. وقد حان الوقت للتطبيق والتنفيذ والمساءلة».

وشدد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ورفض الاستحواذ غير القانوني على الأراضي بالقوة، منوها إلى تصاعد عنف المستوطنين وتدميرهم للأراضي الفلسطينية وتهجيرهم للفلسطينيين من قراهم.

وأشار إلى طرد الاحتلال الإسرائيلي العائلات الفلسطينية من أراضيها ومنازلها وإجبارهم على المغادرة، مضيفا أن الفلسطينيين يحاولون بناء حياتهم منذ عقود، والاحتلال الإسرائيلي يدمر ما بناه الشعب الفلسطيني بهدف الاستيطان.

وشدد أن المؤتمر الدولي لحل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، المقرر عقده في يونيو المقبل برئاسة السعودية وفرنسا؛ يجب أن يكون منصة لحشد الجهود لتحديد كيفية المساهمة الصحيحة في احترام وتطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال.