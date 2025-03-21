مكتبة مصر العامة المتنقلة تواصل أنشطتها الثقافية بمدارس الأقصر

واصلت مكتبة مصر العامة المتنقلة في الأقصر تقديم أنشطتها التثقيفية والترفيهية، حيث توجه فريق المكتبة إلى مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية المشتركة بمركز الزينية، لتقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتعليمية المتميزة.

وشملت الأنشطة إطلاعًا داخليًا بالمكتبة المتنقلة، حيث أُتيحت الفرصة للطلاب لقراءة الكتب العلمية والقصص المسلية، إلى جانب تنفيذ ورشة رسم وتلوين تناولت موضوعات رمضانية، مما أضفى أجواءً إبداعية على الفعالية.

كما تم تعريف الطلاب بنظام العضوية في مكتبة مصر العامة، والخدمات المختلفة التي تقدمها المكتبة للأعضاء، بهدف تشجيعهم على القراءة والاستفادة من الأنشطة الثقافية المتاحة.

وشهدت الفعالية أيضًا ندوة صحية بعنوان "التغذية السليمة والوقاية من الأنيميا"، حيث تم توعية الطلاب بأهمية التغذية المتوازنة، وأبرز أعراض الأنيميا وطرق الوقاية منها.

وفي إطار التوعية المجتمعية، تم تنظيم ندوة حول مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، تضمنت مناقشة الآثار السلبية للمخدرات على الصحة والمجتمع، وطرق الوقاية منها، بهدف تعزيز وعي الطلاب بخطورة هذه الظاهرة.

كما تضمنت الفعالية مسابقات ثقافية لتحفيز الطلاب على التعلم، وتم توزيع هدايا رمزية على المشاركين تقديرًا لتفاعلهم.