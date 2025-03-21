فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضمّ في قطاع غزة والضفة الغربية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن بلاده "تعارض أي شكل من أشكال ضمّ" في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، عقب الأمر الذي أصدره وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، لقواته باحتلال مزيد من الأراضي في غزة قد "يتم ضمّها".

وصرّح بارو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن "فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم، سواء كان ذلك يتعلق بالضفة الغربية أو غزة".

وأضاف الوزير الفرنسي: "لدينا رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل المنطقة. إنه حل قائم على دولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب، مع اعتراف متبادل وضمانات أمنية"، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وذكر أن "هذا هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار، بشكل دائم في المنطقة".