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تكثّف الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طبيب ومدير مكتب الصحة بإدارة فرشوط الصحية داخل منزله، وعليه آثار طعنات متفرقة.

وكانت غرفة عمليات مرفق إسعاف قنا قد تلقت بلاغًا بالعثور على الجثة داخل منزل المجني عليه بمدينة فرشوط، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة تعود إلى "مجدي. ا"، مدير مكتب الصحة بفرشوط، وقد أصيب بطعنات متفرقة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فرشوط، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.