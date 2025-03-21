هشام ماجد وإسلام إبراهيم يشيدان بطفل مسلسل لام شمسية: الصغير سنا الكبير فنا

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أشاد كل من الفنان هشام ماجد، والفنان إسلام إبراهيم، بموهبة الطفل علي البيلي بطل مسلسل "لام شمسية".

ونشر هشام ماجد صورة تجمعه بـ علي ونشرها عبر موقع فيسبوك، وعلق: "نجم رمضان أهو، الصغير سنا، الكبير فنا".



بينما نشر إسلام إبراهيم صورته فقط عبر حسابه وعلق: "هو إزاي كده بجد؟! إزاي، أنا عمري ما شفت طفل بيمثل بالإحساس ده".

ومنذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل "لام شمسية" بالنصف الثاني من شهر رمضان، ولفتت موهبة علي البيلي أنظار كل صناع الفن والنقاد الذين وجهوا تحية للمخرج كريم الشناوي على اختياره لهذا الدور،

وحكى الشناوي عبر حسابه أنه استعان بمتخصصين لتوفير الحماية النفسية لكل الأطفال المشاركين في بطولة العمل.

جدير بالذكر أن مسلسل" لام شمسية" يناقش قضية شائكة تتعلق بالتحرش بالأطفال وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي.