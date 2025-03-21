الرئيس التونسي يقيل رئيس الحكومة كمال المدوري ويعين سارة الزعفراني خلفا له

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قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري وتعيين وزير آخر في الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وجاء في القرار تعيين وزيرة التجهيز والإسكان منذ 2012 سارة الزعفراني الزنزري في المنصب خلفا للمدوري، الذي ظل رئيسا للحكومة مدة 7 أشهر وكان قبل ذلك وزيرا للشؤون الاجتماعية.

وتصدر أغلب قرارات الرئيس في ساعات متأخرة من الليل على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

والزعفراني هي رابع رئيس حكومة في تونس منذ تولي الرئيس سعيد الحكم بشكل كامل في 2021.

وقرر الرئيس التونسي تعيين صلاح الزواري خلفا لها في منصب وزير التجهيز والإسكان والذي أدى بالفعل اليمين الدستورية.

ولم تتضح أسباب إقالة المدوري لكنها تأتي في وقت تواجه فيه تونس صعوبات اقتصادية مستمرة وبيروقراطية مكبلة للنمو وفساد متفشي، إلى جانب أزمة متفاقمة للهجرة غير النظامية الوافدة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بنية العبور إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط.

وقبل إقالة المدوري، وخلال اجتماع لمجلس الأمن القومي أمس الخميس اتهم سعيد بشكل مبطن المعارضة بمحاولات تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشكل متعمد بالتزامن مع محاكمة سياسيين في قضايا التآمر على أمن الدولة.

ويتمتع الرئيس قيس سعيد الذي صعد إلى السلطة بأغلبية تجاوزت 70 بالمئة من الأصوات في انتخابات 2019، بصلاحيات واسعة منذ اطاحته بالبرلمان في 25 يوليو 2021 وتغييره النظام السياسي لاحقا.

وكان أعيد انتخابه في 2024 بنسبة تأييد فاقت 90% وفق النتائج الرسمية، في انتخابات قاطعتها معظم المعارضة وشهدت ملاحقات قضائية لأكثر من مرشح منافس.

ويتولى سعيد بنص الدستور الذي صاغه وعرضه للاستفتاء الشعبي في 2022 تعيين وإقالة رئيس الحكومة والوزراء ومسؤولي المناصب العليا في الدولة.