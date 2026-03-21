إعادة افتتاح حديقة الحيوان في طرابلس بعد 17 عاما من الإغلاق تحت سيطرة تشكيل مسلح

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، إعادة افتتاح حديقة الحيوان أمام الزوار، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 17 عاما من الإغلاق.



يأتي هذا في خطوة وصفتها حكومة الوحدة الوطنية بأنها تأتي ضمن جهودها لإعادة الحياة إلى المرافق العامة وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين.

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أن إعادة افتتاح الحديقة تندرج في إطار خطة تهدف إلى تحسين جودة الحياة داخل العاصمة، من خلال توفير متنفسات آمنة ومناسبة للعائلات، خاصة في ظل النقص الملحوظ في المرافق الترفيهية خلال السنوات الماضية.

وبحسب الحكومة، فإن الحديقة ظلت مغلقة طوال هذه الفترة بسبب خروجها عن سيطرة الجهات الرسمية، حيث كانت خاضعة لإحدى المجموعات المسلحة، ما حال دون صيانتها أو استقبال الزوار، قبل أن تتمكن الجهات المختصة مؤخرا من استعادتها وإعادة تأهيلها.

وشهد اليوم الأول من الافتتاح إقبالا ملحوظا من العائلات والأطفال، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء داخل الحديقة، في مشهد يعكس تعطش سكان العاصمة لمثل هذه الفضاءات الترفيهية بعد سنوات من الغياب.