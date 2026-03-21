السبت 21 مارس 2026 8:56 م القاهرة
بايرن يهزم يونيون برلين برباعية في الدوري الألماني

وكالات
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 8:38 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 8:38 م

أحرز بايرن ميونيخ ثلاثة أهداف في سبع دقائق ليفوز بسهولة 4-0 على ضيفه يونيون برلين في دوري الدرجة الأولى ​الألماني لكرة القدم اليوم السبت، ويوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ‌منافسيه في الصدارة إلى 12 نقطة، مقتربا من تحقيق رقم قياسي تاريخي في تسجيل الأهداف بالنادي.

ويحتل الفريق البافاري، صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة، بينما يواجه بروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد ​58 نقطة، هامبورج في وقت لاحق اليوم.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد بايرن من الأهداف ⁠في الدوري هذا الموسم إلى 97 هدفا في الدوري ويحتاج أربعة أهداف فقط لمعادلة ​الرقم القياسي للنادي في موسم 1971-1972 من المسابقة.


قد يعجبك أيضا

