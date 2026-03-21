لافروف يحذر من تداعيات طويلة الأمد للحرب على إيران ويتهم واشنطن بالسعي للهيمنة على الطاقة

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أن العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ستخلف "عواقب وخيمة" تمتد آثارها لفترة طويلة.

وقال لافروف، في مقابلة تلفزيونية، إن ما وصفه بـ"المظاهر العبثية" للصراع لا تخفي خطورة نتائجه، مشددا على أن التداعيات ستكون عميقة وطويلة الأمد على المستوى الدولي، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واتهم الوزير الروسي، واشنطن بالسعي إلى تهميش بلاده في أسواق الطاقة العالمية، معتبرا أن ذلك يعكس توجها نحو فرض هيمنة على قطاع الطاقة في مختلف المناطق، لافتا إلى أن هذا النهج لا يراعي مصالح الدول الأخرى.

وأضاف أن أي تعاون مستقبلي محتمل مع الولايات المتحدة يجب أن يقوم على أساس المصالح المتبادلة، مؤكدا أن موسكو لم تلمس حتى الآن استعدادا أمريكيا لمراعاة تلك المصالح.

كما اعتبر لافروف أن الوضع الدولي الحالي يعكس تراجعا في قواعد العلاقات الدولية، مشيرا إلى أن ما يجري يكرس أولوية المصالح الأمريكية على حساب الاتفاقيات الدولية.

وتأتي تصريحات لافروف في ظل تصاعد المواجهة العسكرية، التي بدأت في 28 فبراير مع شن واشنطن وتل أبيب ضربات على أهداف داخل إيران.