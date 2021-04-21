جنوب إفريقيا تواجه تفشيا ثانيا لإنفلونزا الطيور

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كشفت جمعية جنوب أفريقيا للدواجن في بيان عبر البريد الإلكتروني، أنه تم اكتشاف تفش ثان لأنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن في المقاطعة الشمالية الغربية.

وأعدم المسؤولون عن المزرعة 7000 طائر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتم تسجيل تفشي المرض لأول مرة في مزرعة تجارية للدجاج البياض في 13 أبريل، وتبين أن السلالة المكتشفة لإنفلونزا الطيور هى"إتش 5 إن 1وأعدمت الشركة المعنية جميع الدجاج البالغ عددها 240 ألفا "لحماية المزارع المحيطة وصناعة الدواجن في جنوب إفريقيا بشكل عام".

وتبلغ تكلفة استبدال الدجاج البياض 20 مليون راند، ولا تزال جميع تدابير الأمن البيولوجي سارية.