استطلاع: فتح تحتل الصدارة قبل شهر من إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أظهر استطلاع للرأي العام الفلسطيني نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، تقدم حركة فتح قبيل إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) المقررة الشهر المقبل.

وقال 3ر25% من المشاركين في استطلاع أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال، إنهم سينتخبون حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب الاستطلاع حلت في المرتبة الثانية قائمة (الحرية) التي يترأسها القيادي السابق في حركة فتح ناصر القدوة بالتحالف مع عضو اللجنة المركزية للحركة المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي بدعم من 13% من المشاركين فى الاستطلاع.

وفي المرتبة الثالثة حلت قائمة "المستقبل" المدعومة من القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان بواقع 8ر8%، ثم قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس وحصلت على 2ر8 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما توزعت النسب المتبقية على قوائم أخرى بمعدلات دعم قليلة، بينما أعلن 5ر23% أنهم لن يصوتوا في الانتخابات التشريعية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع رجحان كفة مروان البرغوثي على كفة الرئيس عباس في حال أجريت انتخابات رئاسية وكانت الخيارات محصورة بينهما إلى جانب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وقال 5ر33% إنهم سيصوتون للبرغوثي و5ر24 % لعباس (أبو مازن) في حين 5ر10 % سيصوتون لهنية، فيما قالت نسبة 5ر31% إنهم لم يحددوا خيارهم للانتخابات الرئاسية.

وعبرت أكثرية 2ر79% عن أنه من المهم أن تجري انتخابات تشريعية في فلسطين، مقابل 3ر14% قالوا إن ذلك غير مهم، ولم يحدد البقية موقفهم.

وحول احتمال تأجيل الانتخابات بسبب موقف إسرائيل من إجرائها في القدس، توقع 4ر44 % أن تتأجل الانتخابات، مقابل 6ر38% توقعوا اجراءها في موعدها ولم يحدد البقية موقفهم.

وفي الشأن السياسي، عبرت نسبة 3ر39% عن اعتقادها بأن حل الدولتين هو الحل الأفضل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك مقابل 4ر21% يعتقدون أن حل الدولة الواحدة ثنائية القومية هو الحل الأفضل، فيما لم يحدد البقية موقفهم.