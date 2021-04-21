الرئيس الأوكراني يعرض عقد لقاء مع بوتين بشأن التوترات على الحدود

عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الصراع بالقرب من الحدود بين البلدين، وسط مخاوف من تزايد التعزيزات العسكرية الروسية في المنطقة.



وتصاعدت التوترات بين كييف وموسكو في الأسابيع القليلة الماضية بعدما بدأت روسيا مناورات عسكرية وقامت بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أوقف الصراع الذي بدأ عندما ضمت روسيا القرم من أوكرانيا قبل سبع سنوات.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن زيلينسكي القول في رسالة بالفيديو عبر موقع فيسبوك :"أوكرانيا وروسيا، وعلى الرغم من ماضيهما المشترك، فإنهما تتطلعان إلى المستقبل بشكل مختلف.. إلا أن هذه ليست مشكلة بالضرورة - هذه فرصة. على الأقل، فرصة لإيقاف الحسابات القاتلة والخسائر العسكرية المستقبلية قبل فوات الأوان".



ولم يصدر بعد أي رد على دعوة زيلينسكي، الذي وقع قانونا يسمح باستدعاء جنود احتياط للخدمة العسكرية، دون تعبئة أوسع نطاقا.