أسعار النفط تواصل الخسائر على خلفية تدهور الوضع الوبائي لكورونا في الهند



تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند والمزيد من القيود للحد من انتشار الفيروس إلى إضعاف الطلب.



وتجدر الإشارة إلى أن الهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية يونيو 91 سنتا، أو بنسبة 4ر1%، إلى 66ر65 دولارا للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران/يونيو 79 سنتا، بنسبة 3ر1%، إلى 88ر61 دولارا. وأغلقت عقود أيار/مايو أمس على تراجع بنسبة 5ر1% عند 44ر62 دولارا.



والهند هي حاليا الأكثر تضررا من كورونا حول العالم. وقد أعلنت اليوم تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات والإصابات، حيث أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 2023 حالة وفاة و 295 ألف حالة إصابة جديدة.



وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 436 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 بريل، بينما كان يتوقع المحللون تراجع المخزون بـ 860ر2 مليون برميل في الأسبوع.