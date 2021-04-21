الإمارات وإسرائيل تبحثان التعاون في المجالات الصحية والاقتصادية والسياحية

بحثت الإمارات وإسرائيل تعزيز التعاون في المجالات الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

واستقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات "زفي حيفتس" مبعوث وزير خارجية إسرائيل الخاص إلى دول الخليج العربي.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان وزارة الخارجية بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، مساء الثلاثاء، إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في عدد من المجالات ومنها الصحية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا وسبل دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى كافة الدول خاصة وأن "دولة الإمارات ودولة إسرائيل تتصدران حالياً دول العالم على صعيد معدل توزيع لقاحات كورونا مقارنة بعدد السكان".

وأشاد وزير خارجية الإمارات بالتعاون بين البلدين على صعيد مواجهة "كورونا" والذي يؤكد "على أهمية الجهود متعددة الأطراف والعمل الجماعي الدولي من أجل تحقيق التعافي من هذه الجائحة".