جنوب سيناء: الدمج بين مجالس المدن ومديرية الضرائب العقارية لتحصيل المستحقات

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دمج الجهود بين مجالس المدن ومديرية الضرائب العقارية، لتحصيل مستحقات المحافظة طبقًا للبروتوكول الموقع مع المحافظة حفاظًا على المال العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الأربعاء، بحضور لجنة صندوق النظافة بالمحافظة، والمهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن محمد الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، ومدير عام الضرائب العقارية بجنوب سيناء، ورؤساء المدن ومديري الإدارات المعنين.

وأكد المحافظ على عدو التهاون في تحصيل مستحقات الدولة، وتنفيذ القانون على الجميع دون استثناء.

وبحث المحافظ، تنمية عائدات الصندوق النظافة بالمحافظة، ووجه بتكثيف أعمال النظافة داخل الأحياء السكنية ، بكافة مدن المحافظة.