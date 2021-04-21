بشار الأسد يتقدم رسميا لخوض انتخابات الرئاسة السورية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، عن تقدم الرئيس بشار حافظ الأسد، بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، صباح الأربعاء.

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 26 مايو المقبل، لافتًا إلى فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، 19 أبريل.

ودعا «صباغ» الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء، الموافق 28 أبريل الجاري.

وحدد رئيس مجلس الشعب السوري موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 مايو 2021.