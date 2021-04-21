شهد اليوم الثانى لبرنامج «هل هلالك» في نسخته الخامسة، الذي يقدمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، باقة متنوعة من الفقرات الفنية، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

حيث عرضت فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة من أشهر الاستعراضات الفنية للفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة المخرج هانى النابلسى، منها استعراض «الموشح، المجوز، الأغانى، الفتوات، الحجالة، أم الخلول، الحصان، التنورة، العصا».

كما عرض البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، مجموعة من أمتع فقرات فنون السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، منها «الكاوتشوك، الساحر، المهرج، توازن بالفخار، الدودة الشقية، الجونجلير، التوازن على الزجاجات».

وشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج «هل هلالك» رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم فيها ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة «سها كحيل»، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، وكانت ورشة اليوم حول رسم وتلوين الحلزونة.

وتستمر فعاليات برنامج «هل هلالك» حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج في الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور.