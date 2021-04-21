انفجار قوي يهز موقعا لاختبار الصواريخ وسط إسرائيل

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن "انفجارا قويا هز موقعا لاختبار الصواريخ يقع وسط إسرائيل، اليوم الأربعاء".

وقالت الصحيفة نقلا عن شركة "تومر" التي كانت تختبر محرك صاروخ، إن الحادث كان جزءا من التدريبات التي جرت، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في حين أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى "وقوع انفجار قوي، في مصنع دفاعي حساس خلال اختبار في وسط إسرائيل، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات".

ولفتت "هآرتس" إلى أن الانفجار وقع خلال "اختبار روتيني" أجراه مصنع تومر للأسلحة المتطورة، والذي يقوم بتطوير محركات الصواريخ ويضم أنواعا مختلفة من الصواريخ.

وذكرت أن السكان المحليين قالوا إنهم سمعوا انفجارا ورأوا سحابة، وقام البعض بتصويرها.

ونقلت "هآرتس" عن "تومر" ردها على الانفجار: "كان هذا اختبارا مضبوطا بدون ظروف استثنائية".

تجدر الإشارة إلى أن مكاتب "تومر" تقع في وسط إسرائيل، وعلى مقربة من المناطق السكنية، وأن الشركة تصنع صواريخا ليستخدمها الجيش، وأنظمة الدفاع الإسرائيلية الأخرى.

ونشر الصحفي الإسرائيلي، إيدي كوهين، مقطع فيديو يوثق انفجارا كبيرا.