أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن انفجارا دوى، اليوم الخميس، في مسجد سه دكان، الواقع في منطقة مزدحمة بمدينة مزار شريف شمال البلاد.

وذكرت فضائية «طلوع» الأفغانية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أنه تم نقل عدد كبير من الجرحى إلى أحد المستشفيات الموجودة في المدينة، دون تحديد رقم فعلي لعدد الإصابات الناجمة عن الحادث.

Sources in Mazar-e-Sharif said that a blast occurred at the mosque of Seh Dokan, which is located in a busy area of the city.

