مقتل عامل فى مشاجرة داخل مصنع بالمعادي

قُتل عامل وأصيب 3 آخرين، يوم الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة بين 5 عمال داخل مصنع فى المعادى.

تلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين داخل مصنع رخام بدائرة قسم شرطة المعادى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مقتول بعدة طعنات.

ودلت التحريات على أن مشاجرة نشبت بين 5 عمال بسبب خلافات العمل وتعدوا على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء والمواسير، وأسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة 3 عمال آخرين، وتم ضبط طرفى المشاجرة ونقل الجثة لمشرحة زينهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفى، وكلفت بسرعة استكمال تحريات المباحث حول الواقعة، وتسليم الجثة لذويه، وتواصل التحقيق مع باقى المتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة.