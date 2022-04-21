بدء فعاليات كرنفال ريو بعد شهرين من موعده المعتاد

بعد إلغاء كرنفال ريو دي جانيرو العام الماضي وتأجيله في فبراير الماضي، بدأت الاحتفالات في المدينة البرازيلية.

وسلم عمدة المدينة ادواردو بايس اليوم الأربعاء، رمزيا مفاتيح المدينة إلى الملك موكو، الشخصية التي ستشرف على الكرنفال وسوف "تتولى الحكم" حتى يوم الأحد، وفقا للتقليد المتبع.

وقال بايس: "ليس لديك فكرة، كم انتظرت هذه اللحظة.. إنه لشرف عظيم أن أعلن عن عودة أعظم مشهد على الأرض".

ومارس بايس ضغوطا من أجل تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا من أجل إقامة الكرنفال، وأعرب اليوم عن شكره للعاملين في مجال الصحة قائلا إنه "بدونهم ما كان من الممكن أن أحظى بهذه اللحظة".